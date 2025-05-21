Президент Франции Эмманюэль Макрон убедил себя, что является Наполеоном современности, добивается эскалации украинского конфликта и ведёт Европу к краху. Об этом в колонке для портала Mysl Polska заявил польский политик Матеуш Пискорский.

«Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона, будет уверенно двигаться в пропасть», — сказано в материале .

Автор напоминает, что за последние несколько месяцев Макрон стал самым ярым и очевидным приверженцем эскалации конфликта на Украине среди европейских лидеров. Это следует из его заявлений с отрицанием попыток выйти на дипломатическое решение ситуации. Кроме того, глава Франции предлагает разместить ядерное оружие республики в государствах центральной Европы, подводя регион к грани ядерной эскалации.