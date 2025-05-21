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Регион
21 мая, 17:54

Движемся в пропасть: Европе предрекли погибель от рук возомнившего себя Наполеоном Макрона

Политик Пискорский: Макрон возомнил себя Наполеоном и ведёт Европу в пропасть

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон убедил себя, что является Наполеоном современности, добивается эскалации украинского конфликта и ведёт Европу к краху. Об этом в колонке для портала Mysl Polska заявил польский политик Матеуш Пискорский.

«Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона, будет уверенно двигаться в пропасть», — сказано в материале.

Автор напоминает, что за последние несколько месяцев Макрон стал самым ярым и очевидным приверженцем эскалации конфликта на Украине среди европейских лидеров. Это следует из его заявлений с отрицанием попыток выйти на дипломатическое решение ситуации. Кроме того, глава Франции предлагает разместить ядерное оружие республики в государствах центральной Европы, подводя регион к грани ядерной эскалации.

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Напомним, на прошлой неделе Эмманюэль Макрон вновь заговорил о возможности размещения французских самолётов с ядерным оружием в государствах Евросоюза. В ответ на это в Кремле резонно заметили, что такие шаги не сделают Европу безопаснее.

Юрий Лысенко
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