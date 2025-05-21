Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 16:50

Силы ПВО за три часа сбили 30 дронов ВСУ над территорией России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Средства ПВО уничтожили и перехватили с 15:00 мск до 18:00 над регионами РФ 30 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 из них — над территорией Орловской области, по пять — над Брянской и Курской областями, четыре — над Московским регионом, два — над Тульской областью, а также по одному БПЛА — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями.

В подмосковном Пушкино работает ПВО
В подмосковном Пушкино работает ПВО

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами противовоздушной обороны была отбита атака вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На месте падения обломков в настоящее время работают экстренные службы. Один из фрагментов украинского беспилотника упал на территории детского сада «Василёк» в Домодедове.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar