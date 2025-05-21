Силы ПВО за три часа сбили 30 дронов ВСУ над территорией России

Средства ПВО уничтожили и перехватили с 15:00 мск до 18:00 над регионами РФ 30 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 из них — над территорией Орловской области, по пять — над Брянской и Курской областями, четыре — над Московским регионом, два — над Тульской областью, а также по одному БПЛА — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями.