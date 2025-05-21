На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США разгорелась острая дискуссия между госсекретарём Марко Рубио и конгрессменом Биллом Китингом. Демократ от Массачусетса настойчиво требовал, чтобы Рубио публично назвал президента России Владимира Путина военным преступником, на что высокопоставленный чиновник ответил сдержанно и дипломатично.

Рубио, исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности, признал, что в ходе украинского конфликта действительно происходили инциденты, которые можно квалифицировать как военные преступления и их необходимо тщательно расследовать, но главная задача в настоящий момент — завершить конфликт, а это невозможно сделать, не поддерживая диалога с главой РФ.

Конгрессмен Китинг прерывал выступающего, обвиняя его в уклонении от прямого ответа и непоследовательности позиции. Рубио терпеливо объяснял, что пытается ответить на заданный вопрос, и подчёркивал стремление разрешить завершить украинский конфликт.

«Ответ заключается в том, что военные преступления имели место, в этом нет сомнений, но у нас будет время и место для того, чтобы установить, кто несёт за них ответственность. Но в настоящий момент моя задача состоит в том, чтобы завершить конфликт», — подчеркнул госсекретарь.