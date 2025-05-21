Ни человечности, ни нравственности: В ГД назвали попыткой похайпить слова Мардана о пенсионерах
Депутат Останина: Идея Мардана об отмене пенсий противоречит Конституции РФ
Нина Останина. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Депутат Госдумы Нина Останина резко осудила предложение телеведущего Сергея Мардана лишать пенсий россиян без детей, назвав его антиконституционным и аморальным. Она напомнила, что право на пенсию гарантировано всем гражданам РФ статьей 39 Конституции, а Россия, как социальное государство, обязана поддерживать граждан независимо от их семейного статуса.
«Это заявление — просто попытка зафиксировать себя в публичном пространстве, хайпануть. Но попытка, лишённая человечности и нравственности. Хватит уже пугать нашу молодёжь. Кроме того, это юридически неосуществимо — право на пенсию есть у всех граждан нашей страны», — подчеркнула парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».
Останина сказала, что инициатива Мардана игнорирует судьбы людей, которые не могут иметь детей по объективным причинам. Также она справедливо заметила, что если руководствоваться логикой телеведущего, то такие люди вовсе не имеют права жить.
Напомним, телеведущий программы «Соловьёв Live» Сергей Мардан сделал в эфире радикальное заявление, ставшее причиной скандала. Он предложил оставить без пенсий россиян, у которых нет детей. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб призвала ведущего извиниться за неосторожные слова.