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Регион
21 мая, 18:40

«Долго не завершится»: В России оценили прогноз Мерца по окончанию конфликта на Украине

Сенатор Джабаров согласился с прогнозом Мерца по окончанию конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / IMAGO

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / IMAGO

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров согласился с прогнозом нового канцлера Германии Фридриха Мерца относительно сроков окончания украинского конфликта. В беседе с «Лентой.ру» сенатор подчеркнул, что лидер правительства ФРГ, возможно, сам не отдавая себе в этом отчёта, озвучил весьма верную мысль о том, что признаков быстрого завершения противостояния сегодня нет.

«Я, конечно, согласен. Если он и его союзники в лице Франции, Великобритании, Польши будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, этот конфликт долго не завершится. У них задача, чтобы война продолжалась. А все эти разговоры о мире — им нужно просто перемирие, чтобы пополнить украинские резервы, восполнить личный состав ВСУ. Они заинтересованы. Слишком много они поставили на войну с Россией», — заявил Джабаров.

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Ранее Мерц закрыл тему поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus. Следует отметить, что ещё в апреле он не исключал такую возможность при условии согласования с союзниками. Он также отверг идею отправки военных контингентов стран НАТО или ЕС в Незалежную. После переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он особо подчеркнул, что этот вопрос даже не стоит на повестке дня в политических кругах.

Александра Мышляева
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