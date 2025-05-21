«Долго не завершится»: В России оценили прогноз Мерца по окончанию конфликта на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров согласился с прогнозом нового канцлера Германии Фридриха Мерца относительно сроков окончания украинского конфликта. В беседе с «Лентой.ру» сенатор подчеркнул, что лидер правительства ФРГ, возможно, сам не отдавая себе в этом отчёта, озвучил весьма верную мысль о том, что признаков быстрого завершения противостояния сегодня нет.

«Я, конечно, согласен. Если он и его союзники в лице Франции, Великобритании, Польши будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, этот конфликт долго не завершится. У них задача, чтобы война продолжалась. А все эти разговоры о мире — им нужно просто перемирие, чтобы пополнить украинские резервы, восполнить личный состав ВСУ. Они заинтересованы. Слишком много они поставили на войну с Россией», — заявил Джабаров.