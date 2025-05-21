Во второй поток президентской программы «Время героев» попали 85 участников

21 мая прошла встреча Общественного совета президентской образовательной программы «Время героев», посвящённая участникам и ветеранам специальной военной операции.

Общественный совет контролирует открытость и честность отбора участников. На заседании члены совета утвердили 85 кандидатов на второй поток. Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента, заявил, что 21 644 бойца подали заявки на обучение. Это значительно больше, чем в прошлом году. Более 60% из них успешно прошли все этапы отбора, учитывая воинские заслуги и управленческий опыт.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что 42 участника первого потока уже заняли должности в органах власти и общественных организациях. Он добавил, что программа будет постоянно адаптироваться на основе обратной связи от участников и экспертов.

«Мы достаточно системно подошли к сбору обратной связи от наших героев, экспертов и наставников и обязательно учтём эти данные при подготовке второго потока программы», — сказал Алексей Комиссаров.

Член совета Александр Карелин добавил, что каждый кандидат проявил себя в боевых условиях. Среди избранных 31 человек стал Героем России, 72 — кавалерами ордена Мужества. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о трудностях организации конкурсного тестирования для бойцов на линии фронта.

Как отметила зампредседателя Комитета Госдумы Елена Цунаева, успехи участников первого потока станут мотивацией для новых. Она уверена, что программа даст участникам необходимые знания и опыт.