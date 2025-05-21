Гладков: Украинский дрон упал на территорию частного домовладения в Алексеевке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на город Алексеевка. В результате удара на территории частного домовладения загорелась надворная постройка.

«Пострадавших в инциденте нет», – уточнил он в телеграм-канале.