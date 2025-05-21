Гладков: Украинский дрон упал на территорию частного домовладения в Алексеевке
Повреждения дома в городе Алексеевка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на город Алексеевка. В результате удара на территории частного домовладения загорелась надворная постройка.
«Пострадавших в инциденте нет», – уточнил он в телеграм-канале.
На месте происшествия уже работают пожарные расчёты, которые занимаются ликвидацией огня. В настоящее время информация о последствиях уточняется, оперативные службы продолжают свою работу.
Вечером 22 мая Гладков заявил, что дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Шебекине. Водителю оторвало руку в результате удара. В то же время Минобороны отчиталось об уничтожении 37 украинских БПЛА над пятью регионами РФ.