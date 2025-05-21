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21 мая, 20:48

Гладков: Украинский дрон упал на территорию частного домовладения в Алексеевке

Повреждения дома в городе Алексеевка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждения дома в городе Алексеевка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на город Алексеевка. В результате удара на территории частного домовладения загорелась надворная постройка.

«Пострадавших в инциденте нет», – уточнил он в телеграм-канале.

На месте происшествия уже работают пожарные расчёты, которые занимаются ликвидацией огня. В настоящее время информация о последствиях уточняется, оперативные службы продолжают свою работу.

Гладков: Жители белгородских сёл получат выплату на аренду жилья из-за атак БПЛА
Гладков: Жители белгородских сёл получат выплату на аренду жилья из-за атак БПЛА

Вечером 22 мая Гладков заявил, что дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Шебекине. Водителю оторвало руку в результате удара. В то же время Минобороны отчиталось об уничтожении 37 украинских БПЛА над пятью регионами РФ.

Юния Ларсон
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