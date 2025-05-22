Три украинских беспилотника сбили в Смоленской области
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Три украинских БПЛА сбили российские средства противовоздушной обороны в Смоленской области. Об отражении атаки сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.
«В Гагаринском округе силами ПВО Министерства обороны уничтожено 3 летательных аппарата. На месте работают оперативные службы», — указал Анохин.
О пострадавших либо повреждениях на земле не сообщалось.
Как сообщал Life.ru, этой же ночью в ходе массированной атаки беспилотников на Тульскую область пострадали два мирных жителя. Одновременно с этим с начала суток количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 26.