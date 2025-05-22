Аналитик Меркурис призвал воспринять всерьёз предупреждение Медведева об Украине

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что слова заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева о переговорах с Украиной следует воспринимать всерьёз.

«Медведев заявил, что текущие переговоры – это последний шанс для Украины на мир. Если они провалятся, Киеву останется безоговорочная капитуляция», – отметил аналитик.

По его мнению, это предупреждение адресовано не столько украинскому руководству, сколько его западным кураторам.

Меркурис добавил, что высказывание Медведева не является ультиматумом, а скорее последним шансом для Запада осознать всю серьёзность ситуации. Владимир Зеленский и его режим сейчас выглядят как недоговороспособная сторона, поэтому, возможно, зампред Совбеза выразился слишком жёстко, но его послание однозначно, заключил эксперт.