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Регион
22 мая, 04:38

Аналитик Меркурис призвал воспринять всерьёз предупреждение Медведева об Украине

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что слова заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева о переговорах с Украиной следует воспринимать всерьёз.

«Медведев заявил, что текущие переговоры – это последний шанс для Украины на мир. Если они провалятся, Киеву останется безоговорочная капитуляция», – отметил аналитик.

По его мнению, это предупреждение адресовано не столько украинскому руководству, сколько его западным кураторам.

Меркурис добавил, что высказывание Медведева не является ультиматумом, а скорее последним шансом для Запада осознать всю серьёзность ситуации. Владимир Зеленский и его режим сейчас выглядят как недоговороспособная сторона, поэтому, возможно, зампред Совбеза выразился слишком жёстко, но его послание однозначно, заключил эксперт.

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Напомним, во время выступления на XIII Петербургском международном юридическом форуме Медведев заявил, что многие в России предпочли бы капитуляцию киевского режима другим вариантам урегулирования конфликта. Он также назвал главной задачей переговоров создание прочной основы для будущих мирных соглашений между Украиной и Россией. При этом в случае отказа будущих украинских властей от договорённостей, которых удастся достичь, война начнётся снова.

Юния Ларсон
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