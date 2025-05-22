Объявленный в розыск Гасанов нашёл лазейку, чтобы не потерять квартиру в «Москве-Сити» за 100 млн

Блогер Гусейн Гасанов, находящийся в международном розыске, переоформил право собственности на свою квартиру в «Москве-Сити». Сделка была проведена с целью избежать ареста недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Смена собственника произошла 19 мая, уже после объявления блогера в розыск. Предполагается, что Гасанов мог переоформить на кого-то из своих знакомых трёхкомнатные апартаменты в Neva Towers площадью 124 квадрата на 44-м этаже, чтобы предотвратить её арест.