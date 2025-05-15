Стало известно, когда объявленный в розыск Гасанов успел сбежать из России
РИАН: Блогер Гусейн Гасанов уехал из России в конце февраля
Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / gadagasu
Блогер Гусейн Гасанов, которого накануне заочно арестовали по делу об отмывании денег, покинул Россию в конце февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Гасанов покинул Россию в конце февраля этого года, в связи с чем постановлением отдела уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск», — сказал источник.
Напомним, что ранее блогера заочно арестовали за легализацию денежных средств в особо крупном размере. Сейчас он находится в ОАЭ и объявлен в международный розыск. Ему грозит до семи лет лишения свободы. По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год блогер уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Также он, стремясь легализовать часть своих незаконных доходов, провёл финансовые операции на сумму более 20 миллионов рублей. При этом сам он смотрит на арест оптимистично.