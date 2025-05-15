Стало известно, когда объявленный в розыск Гасанов успел сбежать из России

Блогер Гусейн Гасанов, которого накануне заочно арестовали по делу об отмывании денег, покинул Россию в конце февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Гасанов покинул Россию в конце февраля этого года, в связи с чем постановлением отдела уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск», — сказал источник.