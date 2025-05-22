Москвичка Яна Джоган, которая выкрикивала слова ненависти к «русне» и была приговорена к двум годам колонии, собирается вместо отсидки заключить контракт с Министерством обороны РФ. Об этом узнало «РИА Новости» из судебных материалов по делу уроженки Украины.

В ноябре 2024 года в московской Некрасовке Яна Джоган с пистолетом вышла к рабочим в подъезд и начала кричать на них, обвиняя в том, что они мешают её дневному сну после ночной смены. Москвичка в ярости орала: «Я русню терпеть не буду». Компания Avon отреклась от уроженки Украины после появления слухов, что она их сотрудница. В январе СК завершил расследование её дела. Джоган приговорили к двум годам колонии по статье о хулиганстве.