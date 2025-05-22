Алаудинов заявил об «осыпающихся» повсеместно эшелонах обороны ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью РИА «Новости» заявил, что Вооружённые силы Украины не справляются с удержанием всей линии боевого соприкосновения — оборонительные эшелоны противника рушатся по всем направлениям.

«Эвакуация мирного населения происходит не только в Сумской области. Сейчас российские подразделения активно наступают по всей линии боевого соприкосновения, и противник осознаёт, что не в силах её удержать. Его эшелоны обороны разваливаются повсеместно, и он уже вынужден вывозить гражданское население, чтобы расчистить зоны для дальнейших боевых действий», — отметил Алаудинов.