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Регион
22 мая, 08:41

Алаудинов заявил об «осыпающихся» повсеместно эшелонах обороны ВСУ

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью РИА «Новости» заявил, что Вооружённые силы Украины не справляются с удержанием всей линии боевого соприкосновения — оборонительные эшелоны противника рушатся по всем направлениям.

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«Эвакуация мирного населения происходит не только в Сумской области. Сейчас российские подразделения активно наступают по всей линии боевого соприкосновения, и противник осознаёт, что не в силах её удержать. Его эшелоны обороны разваливаются повсеместно, и он уже вынужден вывозить гражданское население, чтобы расчистить зоны для дальнейших боевых действий», — отметил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что стратегические объекты на территории Сумской области были атакованы управляемыми авиабомбами. Основной удар пришёлся по инфраструктурному объекту, который одновременно использовался как склад военного имущества и сборочный цех для беспилотников. В результате атаки ВСУ понесли серьёзные потери в возможностях по производству и накоплению ударных дронов.

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Марина Фещенко
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