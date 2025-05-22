Умерший в голове памятника «Родина-мать зовёт!» профессор попал туда нелегально

Экскурсия внутри монумента «Родина-мать зовёт!», в голове которой скончался 68-летний академик РАЕН, ректор Московской академии физической культуры, профессор Николай Чесноков, была нелегальной. Об этом пишет Mash .

Как рассказали телеграм-каналу местные жители, подобные экскурсии запрещены и проводятся очень редко. Самые отчаянные любители достопримечательностей поднимаются в голову. Также конструкция предусматривает возможность пройти в меч, но эта часть памятника подвижна и поэтому особенно опасна — туда могут допускать только промышленных альпинистов по необходимости.