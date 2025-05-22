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22 мая, 11:02

Умерший в голове памятника «Родина-мать зовёт!» профессор попал туда нелегально

Площадка в голове монумента, где нашли мёртвого мужчину. Обложка © livejournal / sergeydolya

Площадка в голове монумента, где нашли мёртвого мужчину. Обложка © livejournal / sergeydolya

Экскурсия внутри монумента «Родина-мать зовёт!», в голове которой скончался 68-летний академик РАЕН, ректор Московской академии физической культуры, профессор Николай Чесноков, была нелегальной. Об этом пишет Mash.

Как рассказали телеграм-каналу местные жители, подобные экскурсии запрещены и проводятся очень редко. Самые отчаянные любители достопримечательностей поднимаются в голову. Также конструкция предусматривает возможность пройти в меч, но эта часть памятника подвижна и поэтому особенно опасна — туда могут допускать только промышленных альпинистов по необходимости.

В Петербурге разгорелся скандал из-за копии памятника «Родина-мать» в тапочках
В Петербурге разгорелся скандал из-за копии памятника «Родина-мать» в тапочках

Напомним, сегодня стало известно, что в голове знаменитого памятника «Родина-мать зовёт!» в Волгограде нашли труп мужчины. Вскоре удалось установить личность погибшего — им оказался ректор Московской академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков.

Юрий Лысенко
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