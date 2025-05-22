«Мог дожить до 100 лет»: Кардиолог объяснил, почему бодибилдеры умирают молодыми

Когда речь заходит о чрезмерных спортивных нагрузках, подразумевается, что органы человека подвергаются значительному давлению и напряжению, что приводит к изменениям в положении тела и другим последствиям. Тело испытывает нагрузки, для которых не подготовлено. Даже если оно натренировано, это не гарантирует, что упражнения не повлияют на продолжительность жизни, предупредил кардиолог Андрей Кондрахин.

По его словам, каждый человек время от времени может превышать свои физические возможности, например, при необходимости переноса тяжестей. Однако совершенно иное дело, когда такие нагрузки становятся нормой и превращаются в постоянную часть жизни. Поэтому смерть в молодом возрасте и наблюдается у бодибилдеров и других спортсменов.

«Когда мы говорим о смерти молодых спортсменов, как правило, на вскрытии мы потом находим у них различные аномалии, например сердечно-сосудистой или других систем. То есть если бы человек жил обычной жизнью, то мог бы дожить до 100 лет», — отметил врач в интервью «Вечерней Москве».