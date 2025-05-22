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22 мая, 13:43

Декретные для беременных студенток в России вырастут до ₽90 тысяч

Мишустин: Выплата беременным студенткам на время декрета вырастет до ₽90 тыс.

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / polkadot_photo

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / polkadot_photo

Российские студентки, которые готовятся стать мамами, вскоре будут получать от государства значительную финансовую поддержку. Правительство РФ анонсировало резкое увеличение пособий по беременности и родам: средняя сумма выплат для обучающихся будущих матерей достигнет порядка 90 тысяч рублей. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании с правительства.

Ключевое изменение кроется в пересмотре принципа начисления. Отныне размер пособия будет привязан не к скромной студенческой стипендии, а к региональному прожиточному минимуму. Этот шаг призван обеспечить более существенную помощь.

Так, сумма, которую молодая мама сможет получить за стандартные 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз. Инициатива направлена на улучшение материального положения студенток и поддержку материнства среди обучающейся молодёжи, чтобы сделать период беременности для них более комфортным.

«Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней так называемого декретного отпуска, вырастет в несколько раз — до 90 тыс. рублей в среднем по стране», — отметил Мишустин.

«Тратят много денег»: В Госдуме предложили новую льготу для беременных
«Тратят много денег»: В Госдуме предложили новую льготу для беременных

Ранее в России захотели сделать полностью бесплатным обучение в колледжах для матерей, которые не достигли совершеннолетия. Общественники посчитали, что образование снизит риск социальной изоляции, ведь у студенток будет больше шансов найти работу. Однако Госдуме такая идея не понравилась.

Владимир Озеров
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