Операции на дому и серая касса: Частную клинику в Ярославле обвинили в вопиющих нарушениях

Бывшая сотрудница одной из частных наркологических клиник Ярославля обвинила руководство медицинского учреждения в вопиющих нарушениях. В частности, по её словам, сотрудники ставили капельницы и даже проводили операции на дому. Бригадам якобы снимали квартиры в разных городах. Там же хранились препараты.

Кроме того, зарплату руководство клиники выплачивало неофициально, оно отказывалось заключать трудовые договоры с работниками. По словам экс-сотрудницы, «кодирование» пациентов проводилось зачастую в антисанитарных условиях, что является серьёзным нарушением.

«Делать на ягодице разрез и вливать капсулу с кодировочным препаратом — это же хирургическая манипуляция. Должна быть стерильность. А на квартире такое качественно не произведёшь же», — подчеркнула собеседница портала «Страсти».

Также она заявила, что у медицинского учреждения нет лицензии. При этом клиника якобы обманывает не только пациентов, но и своих работников, удерживая из зарплаты до 10 тысяч рублей под предлогом депозита. Журналисты не нашли лицензию клиники в общем доступе.