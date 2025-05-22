«Глупость человеческая»: Отец Реввы высказался о получении сыном гражданства России

Отец актёра и шоумена Александра Реввы прокомментировал новость, что его сын получил российское гражданство. Владимир Николаевич считает сына предателем после того, как он перестал приезжать в Донбасс в 2014 году, хотя родом именно отсюда. Об этом мужчина рассказал в интервью Telegram-каналу «Mash на Донбассе».

Отец шоумена Александра Реввы высказался о метаниях сына между Россией и Украиной. Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»

«Вы знаете, я считаю, что глупость человеческая, это моя точка зрения, я не знаю на самом деле, что там. Может жена воздействовала как-то не очень положительно», — рассказал Владимир Николаевич.

Он также признался, что видел сына последний раз в 2013 году, «но потом что-то изменилось». Актёр не захотел приезжать с супругой Анжеликой Реввой в Донбасс из-за страха. При этом мужчина всё равно ждёт Александра в гости и готов его принять «какой бы он ни был».

В начале специальной военной операции комик одним из первых опубликовал в соцсетях пост с чёрным квадратом. Затем он удалил запись, но при этом уехал на полгода в Дубай.