«Глупость человеческая»: Отец Реввы высказался о получении сыном гражданства России
Отец Реввы назвал глупостью получение сыном гражданства России
Александр Ревва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arturpirozhkov
Отец актёра и шоумена Александра Реввы прокомментировал новость, что его сын получил российское гражданство. Владимир Николаевич считает сына предателем после того, как он перестал приезжать в Донбасс в 2014 году, хотя родом именно отсюда. Об этом мужчина рассказал в интервью Telegram-каналу «Mash на Донбассе».
Отец шоумена Александра Реввы высказался о метаниях сына между Россией и Украиной. Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»
«Вы знаете, я считаю, что глупость человеческая, это моя точка зрения, я не знаю на самом деле, что там. Может жена воздействовала как-то не очень положительно», — рассказал Владимир Николаевич.
Он также признался, что видел сына последний раз в 2013 году, «но потом что-то изменилось». Актёр не захотел приезжать с супругой Анжеликой Реввой в Донбасс из-за страха. При этом мужчина всё равно ждёт Александра в гости и готов его принять «какой бы он ни был».
В начале специальной военной операции комик одним из первых опубликовал в соцсетях пост с чёрным квадратом. Затем он удалил запись, но при этом уехал на полгода в Дубай.
Напомним, сегодня стало известно, что 50-летний Ревва получил российское гражданство, паспорт ему вручили 6 мая. Сам артист родился в Донецке, а после окончания колледжа переехал в Москву. В столице он уже во всю начал развивать карьеру комика и шоумена.