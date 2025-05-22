Путин: Киев для ударов по России выбирает цели, не имеющие военного значения
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин прокомментировал сегодняшнюю крупную атаку ВСУ на Россию с помощью БПЛА. Глава государства заявил, что противник в качестве цели выбирает объекты, которые не имеют военного значения.
Путин добавил, что чаще всего целями украинских военных становятся мирные объекты, дома, а также гражданские люди.
«События сегодняшнего дня только подтверждают то, что мною было только что сказано: при налётах дронов, в действиях диверсионно-разведывательных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи и сельхозтехнику», — сказал глава государства во время совещания с членами правительства в формате ВКС.
Напомним, что всего за два дня российская система ПВО сбила 485 украинских дронов и, это не конечная цифра. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать налёт. Life.ru опубликовал полный список территорий, на которых сработала система ПВО при уничтожении украинских БПЛА.