Путин: Киев для ударов по России выбирает цели, не имеющие военного значения

Президент Владимир Путин прокомментировал сегодняшнюю крупную атаку ВСУ на Россию с помощью БПЛА. Глава государства заявил, что противник в качестве цели выбирает объекты, которые не имеют военного значения.

Путин добавил, что чаще всего целями украинских военных становятся мирные объекты, дома, а также гражданские люди.

«События сегодняшнего дня только подтверждают то, что мною было только что сказано: при налётах дронов, в действиях диверсионно-разведывательных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи и сельхозтехнику», — сказал глава государства во время совещания с членами правительства в формате ВКС.