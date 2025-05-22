Путин призвал обеспечить безопасность детского отдыха после пожара в «Огоньке»
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Президент РФ Владимир Путин потребовал от профильных ведомств внимательного отношения к обеспечению безопасности детского отдыха в стране. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства, напоминая о сгоревшем в Забайкалье детском лагере «Огонёк».
«По линии работы каждого [ведомства] нужно обратить особое внимание на безопасность детского отдыха. На безопасность вообще — а детского отдыха в первую очередь», — подчеркнул Путин.
Напомним, пожар произошёл в детском лагере «Огонёк» в Забайкальском крае. Пламя распространилось на площади 120 квадратов. Огонь уничтожил семь построек на территории учреждения. Персонал был вовремя эвакуирован, детей в момент ЧП в лагере не было.