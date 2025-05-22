Ермак заявил, что Украина сделала свою часть работы по обмену пленными с РФ
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По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев завершил необходимые приготовления для обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Его слова передаёт издание «Страна.ua».
«Что касается обмена «1000 на 1000», Украина сделала свою часть подготовительной работы, Россия должна была бы ускориться с этим», — сказал он.
Отметим, Россия уже направила список, что подтвердил Владимир Зеленский. По словам источника, группа специалистов под руководством министра обороны Украины Рустема Умерова тщательно перепроверяет информацию о каждом военнообязанном. В то же время, депутат Госдумы Андрей Картаполов допустил возможность, что украинские власти могут начать грести всех подряд, включая пожилых людей, несовершеннолетних и женщин, содержащихся в украинских тюрьмах и следственных изоляторах.