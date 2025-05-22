Ермак заявил, что Украина сделала свою часть работы по обмену пленными с РФ

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев завершил необходимые приготовления для обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Его слова передаёт издание «Страна.ua».

«Что касается обмена «1000 на 1000», Украина сделала свою часть подготовительной работы, Россия должна была бы ускориться с этим», — сказал он.