Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Жуковский

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Внуково и Жуковский», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.