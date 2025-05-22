Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Жуковский
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Внуково и Жуковский», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать масштабную атаку украинских беспилотников, которая началась 21 мая и продолжается уже вторые сутки. В Подмосковье ранее сбили ещё три вражеских БПЛА. Общее количество уничтоженных дронов над Россией превысило 500 единиц.