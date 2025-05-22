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22 мая, 19:35

Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Жуковский

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Внуково и Жуковский»,написал представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Пассажир самолёта снял видео с моментом атаки украинского БПЛА под Москвой
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Силы противовоздушной обороны продолжают отражать масштабную атаку украинских беспилотников, которая началась 21 мая и продолжается уже вторые сутки. В Подмосковье ранее сбили ещё три вражеских БПЛА. Общее количество уничтоженных дронов над Россией превысило 500 единиц.

Артём Гапоненко
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