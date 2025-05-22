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Регион
22 мая, 20:26

В аэропортах Внуково и Жуковский сняли ограничения на полёты

Аэропорт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Аэропорт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Аэропорты Внуково и Жуковский снова открыли для приёма и выпуска самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве отметили, что ограничения в работе воздушных гаваней перестали действовать в 22:41 и в 22:52 по московскому времени соответственно.

Отметим, что аэропорты Внуково и Жуковский временно закрыли вечером 22 мая. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности полётов.

В аэропорту Жуковский пятый раз за день ввели ограничения
В аэропорту Жуковский пятый раз за день ввели ограничения

Как сообщал Life.ru, средства противовоздушной обороны России продолжают отражать масштабную атаку украинских беспилотников, которая началась 21 мая и длится уже вторые сутки. В Подмосковье ранее сбили ещё три вражеских БПЛА. Общее количество уничтоженных дронов над Россией уже превысило 500 единиц.

Лия Мурадьян
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