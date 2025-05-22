В аэропортах Внуково и Жуковский сняли ограничения на полёты

Аэропорты Внуково и Жуковский снова открыли для приёма и выпуска самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве отметили, что ограничения в работе воздушных гаваней перестали действовать в 22:41 и в 22:52 по московскому времени соответственно.