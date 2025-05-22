В аэропортах Внуково и Жуковский сняли ограничения на полёты
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Аэропорты Внуково и Жуковский снова открыли для приёма и выпуска самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве отметили, что ограничения в работе воздушных гаваней перестали действовать в 22:41 и в 22:52 по московскому времени соответственно.
Отметим, что аэропорты Внуково и Жуковский временно закрыли вечером 22 мая. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности полётов.
Как сообщал Life.ru, средства противовоздушной обороны России продолжают отражать масштабную атаку украинских беспилотников, которая началась 21 мая и длится уже вторые сутки. В Подмосковье ранее сбили ещё три вражеских БПЛА. Общее количество уничтоженных дронов над Россией уже превысило 500 единиц.