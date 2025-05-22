Сборная Дании сенсационно выбила Канаду в четвертьфинале ЧМ-2025

Сборная Дании сенсационно победила команду Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 2:1. Напомним, турнир в этом году проходит в Дании и Швеции.

Канадцы обстреливали ворота соперника, но смогли открыть счёт только на 46-й минуте, отличился Трэвис Санхейм. Датчане спаслись в концовке, когда Николай Элерс сравнял счёт. Дело шло к овертайму, однако гол Ника Олесена вывел хозяев вперёд. И времени отыграться канадцам уже не хватило.