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22 мая, 09:20

«Сверху наблюдают»: «Локомотив» посвятил победу в Кубке Гагарина погибшей команде

Радулов: «Локомотив» посвятил победу в Кубке Гагарина погибшей команде 2011 года

Александр Радулов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Радулов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ярославский «Локомотив» посвящает свою первую победу в Кубке Гагарина хоккеистам и тренерам, которые трагически погибли в результате крушения самолёта под Ярославлем осенью 2011 года. Об этом рассказал журналистам нападающий команды Александ Радулов.

«Посвящаем победу ребятам, которые разбились в авиакатастрофе в 2011 году, сто процентов. Все родные, близкие, кого с нами нет — я верю, что они сверху наблюдают, дают энергию. Спасибо им за это. Мы наконец-то это сделали», — отметил он.

Радулов признался, что победа нелегко досталась «Локомотиву», при том что «Трактор» оказался сильным соперником и вгрызался в борьбу за каждый гол. По словам хоккеиста, его одноклубники прекрасно это понимали и вышли на лёд с настроем не сдавать позиции и бороться до последнего.

Авиакатастрофа с Як-42 произошла в Ярославской области 7 сентября 2011 года. Тогда на борту находилось 44 человека, хоккеисты «Локомотива» должны были лететь в Минск на матч с «Динамо». Однако борт упал сразу после взлёта. Погибли все пассажиры и семь членов экипажа, выжил только бортинженер Александр Сизов.

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Напомним, в пятом матче финальной серии плей-офф ярославский «Локомотив» со счётом 2:1 одолел челябинский «Трактор», завоевав тем самым главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Александр Радулов был назван лучшим игроком встречи. Президент РФ Владимир Путин поздравил «Локомотив» с историческим достижением. Он лично позвонил главному тренеру команды Игорю Никитину.

Татьяна Миссуми
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