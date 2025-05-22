«Сверху наблюдают»: «Локомотив» посвятил победу в Кубке Гагарина погибшей команде

Ярославский «Локомотив» посвящает свою первую победу в Кубке Гагарина хоккеистам и тренерам, которые трагически погибли в результате крушения самолёта под Ярославлем осенью 2011 года. Об этом рассказал журналистам нападающий команды Александ Радулов.

«Посвящаем победу ребятам, которые разбились в авиакатастрофе в 2011 году, сто процентов. Все родные, близкие, кого с нами нет — я верю, что они сверху наблюдают, дают энергию. Спасибо им за это. Мы наконец-то это сделали», — отметил он.

Радулов признался, что победа нелегко досталась «Локомотиву», при том что «Трактор» оказался сильным соперником и вгрызался в борьбу за каждый гол. По словам хоккеиста, его одноклубники прекрасно это понимали и вышли на лёд с настроем не сдавать позиции и бороться до последнего.