Число пострадавших от ракетного удара ВСУ по Льгову достигло 16 человек

Число пострадавших в результате ракетного удара по Льгову увеличилось до 16 человек. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, 14 пострадавших, включая двоих детей, госпитализированы в Курскую областную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Четверо из госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии — врачи делают всё возможное для спасения их жизни. Два человека с лёгкими травмами уже выписаны на амбулаторное лечение.

Обломки снаряда, которым ВСУ атаковали Льгов. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

По состоянию на 23:00 22 мая зафиксированы значительные разрушения. Повреждения получили 30 частных домов, в 26 квартирах трёх многоквартирных домов выбиты окна. Серьёзно пострадали объекты инфраструктуры — два магазина и автомойка. Также повреждены 23 автомобиля (14 легковых и девять грузовых).