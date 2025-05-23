Число пострадавших от ракетного удара ВСУ по Льгову достигло 16 человек
ВСУ атаковали Льгов. Обложка © Telegram / Курская область
Число пострадавших в результате ракетного удара по Льгову увеличилось до 16 человек. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, 14 пострадавших, включая двоих детей, госпитализированы в Курскую областную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Четверо из госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии — врачи делают всё возможное для спасения их жизни. Два человека с лёгкими травмами уже выписаны на амбулаторное лечение.
Обломки снаряда, которым ВСУ атаковали Льгов. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
По состоянию на 23:00 22 мая зафиксированы значительные разрушения. Повреждения получили 30 частных домов, в 26 квартирах трёх многоквартирных домов выбиты окна. Серьёзно пострадали объекты инфраструктуры — два магазина и автомойка. Также повреждены 23 автомобиля (14 легковых и девять грузовых).
«Уже сегодня бригады приступят к восстановлению повреждённого жилья, в том числе к замене стеклопакетов. Никого не бросим и не оставим без должного внимания! Вся помощь обязательно будет оказана», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Напомним, 22 мая ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову Курской области. Атака пришлась на трассу Курск — Рыльск — это въезд в город. СК возбудил уголовное дело о теракте.