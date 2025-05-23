Пуходёрка и гигиеническая стрижка: Эксперт рассказала, как ухаживать за шерстью питомцев в жару
Эксперт Меликова: Длинношёрстных животных в жару нужно расчёсывать ежедневно
Длинношёрстных животных в жару нужно расчёсывать ежедневно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Жаркая погода требует особого подхода к уходу за шерстью домашних животных. Как пояснила в беседе с Life.ru доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова, в знойные дни особенно важно правильно ухаживать за питомцами, чтобы предотвратить перегрев, кожные проблемы и чрезмерную линьку.
Для короткошёрстных пород, таких как таксы, бигли и доберманы, рекомендуется еженедельное вычёсывание с помощью специальных резиновых перчаток или фурминатора. Эти инструменты эффективно удаляют отмершие волоски и улучшают циркуляцию воздуха у кожи.
Длинношёрстных животных необходимо расчёсывать ежедневно с использованием пуходёрки, при этом особое внимание следует уделять зонам за ушами и в паховой области, где чаще всего образуются колтуны. Существуют специальные спреи с пантенолом — их применение помогает снизить электростатизацию шерсти и облегчает расчёсывание.
В жаркий период актуальной становится гигиеническая стрижка. Оптимальной считается длина шерсти около 2-3 сантиметров — это позволяет животным чувствовать себя комфортно, не нарушая естественных процессов терморегуляции. Важно помнить, что полное бритьё не рекомендуется, так как оно может привести к солнечным ожогам и нарушению температурного баланса.
Также особого внимания требует купание питомцев в летний период. Эксперт советует использовать шампуни с ментолом или экстрактом алоэ, которые создают ощущение свежести. После мытья рекомендуется применять кондиционеры с UV-фильтрами, защищающие кожу от вредного солнечного воздействия. Такие водные процедуры следует проводить с периодичностью раз в 2-3 недели.
Не менее важным аспектом является правильное питание животного. Добавление в рацион витаминов группы B и жирных кислот омега-3 способствует уменьшению интенсивности линьки. Также необходимо регулярно обрабатывать питомца от эктопаразитов.
«Сезонная активизация блох и клещей может провоцировать кожные раздражения и усиливать выпадение шерсти, поэтому своевременная обработка становится особенно важной», — заключила Меликова.
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