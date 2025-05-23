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23 мая, 01:20

В США сравнили с реслингом манеру общения Трампа с мировыми лидерами в Белом доме

CNN: Трамп превращает общение с мировыми лидерами в Белом доме в «Голодные игры»

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стиль общения президента США Дональда Трампа с зарубежными лидерами может оттолкнуть их от визитов в Белый дом. Об этом заявил обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Он охарактеризовал текущую политическую атмосферу в Белом доме как «новые «Голодные игры» мировой политики».

«Теперь иностранные лидеры рискуют, когда входят в священное логово президента США. Он проводит пресс-конференции, как если бы это были бои в клетке WWE (американский рестлинг-промоушн — Прим. Life.ru)»,отметил Коллинсон.

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Стало известно, о чём Макрон и Стармер отчаянно молили Трампа перед его звонком Путину

По его мнению, грубые замечания Трампа отражают внешнюю политику США, которая стала «непредсказуемой, политизированной и переполненной теориями заговора».

Ранее Трамп в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой спросил «какого чёрта» Владимир Зеленский делал в ЮАР. В ходе той беседы Трамп заманил президента ЮАР в «засаду», как Зеленского.

Лия Мурадьян
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