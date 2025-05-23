В США сравнили с реслингом манеру общения Трампа с мировыми лидерами в Белом доме
CNN: Трамп превращает общение с мировыми лидерами в Белом доме в «Голодные игры»
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Стиль общения президента США Дональда Трампа с зарубежными лидерами может оттолкнуть их от визитов в Белый дом. Об этом заявил обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
Он охарактеризовал текущую политическую атмосферу в Белом доме как «новые «Голодные игры» мировой политики».
«Теперь иностранные лидеры рискуют, когда входят в священное логово президента США. Он проводит пресс-конференции, как если бы это были бои в клетке WWE (американский рестлинг-промоушн — Прим. Life.ru)», — отметил Коллинсон.
По его мнению, грубые замечания Трампа отражают внешнюю политику США, которая стала «непредсказуемой, политизированной и переполненной теориями заговора».
Ранее Трамп в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой спросил «какого чёрта» Владимир Зеленский делал в ЮАР. В ходе той беседы Трамп заманил президента ЮАР в «засаду», как Зеленского.