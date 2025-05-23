В США сравнили с реслингом манеру общения Трампа с мировыми лидерами в Белом доме

Стиль общения президента США Дональда Трампа с зарубежными лидерами может оттолкнуть их от визитов в Белый дом. Об этом заявил обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Он охарактеризовал текущую политическую атмосферу в Белом доме как «новые «Голодные игры» мировой политики».

«Теперь иностранные лидеры рискуют, когда входят в священное логово президента США. Он проводит пресс-конференции, как если бы это были бои в клетке WWE (американский рестлинг-промоушн — Прим. Life.ru)», — отметил Коллинсон.