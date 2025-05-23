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Регион
23 мая, 04:23

Убийце израильских дипломатов в Вашингтоне грозит смертная казнь

Подозреваемый Элиас Родригес. Обложка © Х / Bella

Подозреваемый Элиас Родригес. Обложка © Х / Bella

Министерство юстиции США официально предъявило обвинения 32-летнему Элиасу Родригесу из Чикаго (штат Иллинойс) в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Ему грозит смертная казнь.

Следствие квалифицировало действия подозреваемого по нескольким тяжким статьям, включая двойное убийство первой степени с отягчающими обстоятельствами, убийство иностранных официальных лиц, а также применение огнестрельного оружия при совершении преступления.

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Напомним, инцидент произошёл вечером 21 мая. Дипломаты были застрелены возле Столичного еврейского музея после посещения культурного мероприятия. Родригес был задержан спустя несколько часов после совершения преступления.

Артём Гапоненко
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