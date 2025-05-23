Убийце израильских дипломатов в Вашингтоне грозит смертная казнь
Подозреваемый Элиас Родригес. Обложка © Х / Bella
Министерство юстиции США официально предъявило обвинения 32-летнему Элиасу Родригесу из Чикаго (штат Иллинойс) в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Ему грозит смертная казнь.
Следствие квалифицировало действия подозреваемого по нескольким тяжким статьям, включая двойное убийство первой степени с отягчающими обстоятельствами, убийство иностранных официальных лиц, а также применение огнестрельного оружия при совершении преступления.
Напомним, инцидент произошёл вечером 21 мая. Дипломаты были застрелены возле Столичного еврейского музея после посещения культурного мероприятия. Родригес был задержан спустя несколько часов после совершения преступления.