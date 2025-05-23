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23 мая, 03:23

Песков оценил возможную смену состава делегации переговорщиков от Украины

Песков – о смене состава переговорщиков Украины: Имеют значение все нюансы

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможных изменениях в составе украинской переговорной группы. Он подчеркнул, что нюансы играют важную роль в вопросах переговоров.

«Имеют значение все нюансы»,приводит агентство РИА «Новости» слова Пескова.

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Как сообщал Life.ru, Украина планирует обновить состав делегации для переговоров из-за нехватки опытных политиков. В новый состав могут войти люди из окружения главы Офиса президента Андрея Ермака, представители силовых ведомств и кандидаты, рекомендованные западными странами.

Напомним, в состав делегации России на переговорах в Стамбуле вошли: помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Лия Мурадьян
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