Песков оценил возможную смену состава делегации переговорщиков от Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможных изменениях в составе украинской переговорной группы. Он подчеркнул, что нюансы играют важную роль в вопросах переговоров.

«Имеют значение все нюансы», — приводит агентство РИА «Новости» слова Пескова.

Как сообщал Life.ru, Украина планирует обновить состав делегации для переговоров из-за нехватки опытных политиков. В новый состав могут войти люди из окружения главы Офиса президента Андрея Ермака, представители силовых ведомств и кандидаты, рекомендованные западными странами.