В пяти российских аэропортах сняли ограничения на полёты
Самолёт. Обложка © unsplash.com / Patrick Tomasso
Утром 23 мая Росавиация объявила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в пяти аэропортах России. Ограничения были отменены в Иваново (Южный), Калуге (Грабцево), Костроме (Сокеркино), Тамбове (Донское) и Ярославле (Туношна).
«Ограничения сняты с 06:00 по московскому времени», – заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.
В ведомстве отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали российские регионы беспилотниками. Массированный удар БПЛА пришёлся по Липецкой области: из-за падения обломков дронов в Ельце начался пожар в промзоне, в результате которого пострадали восемь человек. Глава региона сообщил, что повреждения получили 20 квартир в пятиэтажном жилом доме.