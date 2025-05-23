В пяти российских аэропортах сняли ограничения на полёты

Утром 23 мая Росавиация объявила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в пяти аэропортах России. Ограничения были отменены в Иваново (Южный), Калуге (Грабцево), Костроме (Сокеркино), Тамбове (Донское) и Ярославле (Туношна).