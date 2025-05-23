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Регион
23 мая, 04:10

В пяти российских аэропортах сняли ограничения на полёты

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Patrick Tomasso

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Patrick Tomasso

Утром 23 мая Росавиация объявила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в пяти аэропортах России. Ограничения были отменены в Иваново (Южный), Калуге (Грабцево), Костроме (Сокеркино), Тамбове (Донское) и Ярославле (Туношна).

«Ограничения сняты с 06:00 по московскому времени», – заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В ведомстве отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полёты
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полёты

Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали российские регионы беспилотниками. Массированный удар БПЛА пришёлся по Липецкой области: из-за падения обломков дронов в Ельце начался пожар в промзоне, в результате которого пострадали восемь человек. Глава региона сообщил, что повреждения получили 20 квартир в пятиэтажном жилом доме.

Юния Ларсон
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