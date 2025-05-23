ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников в Калужской области
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
В ночь на 23 мая в небе над Калужской областью уничтожили пять украинских дронов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, инциденты произошли в трех районах: Боровском, Жуковском и Тарусском.
«Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены пять БПЛА», – написал глава региона в телеграм-канале.
Сейчас на местах работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее Life.ru писал, что вражеские БПЛА атаковали Липецкую область. В результате падения обломков дронов в промзоне и жилом секторе пострадали восемь человек. Кроме того, повреждены 20 квартир в многоэтаже.