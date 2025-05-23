ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников в Калужской области

В ночь на 23 мая в небе над Калужской областью уничтожили пять украинских дронов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, инциденты произошли в трех районах: Боровском, Жуковском и Тарусском.

«Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены пять БПЛА», – написал глава региона в телеграм-канале.