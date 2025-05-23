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23 мая, 07:27

Водители автобусов показали свои навыки на международном конкурсе в Петербурге

Автобус. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Автобус. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В минувший четверг, 22 мая, лучшие водители автобусов из России и Белоруссии соревновались в рамках финального этапа 27 Международного конкурса профмастерства, который прошёл в Санкт-Петербурге. Свои навыки профессионалы демонстрировали в таких упражнениях, как остановка, змейка, колея и тоннель.

Водители автобусов показали уровень мастерства на международном конкурсе в Петербурге. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

В автобусном парке №6 специально была построена трасса, имитирующая городские условия. В конкурсе приняли участие водители почти из пятидесяти городов РФ и Белоруссии. Они соревновались на автобусах большой вместимости — длиной 12 и 18 метров. В этом году на трассу впервые вышли электробусы. Кстати, достойную конкуренцию мужчинам составили 28 девушек.

«У нас увеличиваются категории. Электробус появился, как отдельная номинация, увеличивается количество команд. Смотреть всё интереснее», — заявил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», на трассе автопарка были расположены девять фигур, имитирующих городские условия. За отведённое время водители должны были пройти змейку, круг, тоннель, а также выполнить остановки и парковку задним ходом, не задев конусы.

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Борис Эльфанд
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