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Регион
23 мая, 08:06

«Когда загорелось — поздно думать»: Эксперт объяснил, как предотвратить ежегодные лесные пожары

Эксперт Рыбальченко: В России нужны госпрограммы по борьбе с лесными пожарами

Лесной пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Лесной пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Государство может предпринять меры по противопожарной профилактике, разработать комплексные программы. У каждого руководителя городской организации должна быть подготовлена запасная стратегия на случай возникновения пожара, рассказал эксперт по государственному управлению экологией Илья Рыбальченко.

«Когда загорелось — поздно думать, должны быть конкретные планы. Нужны мероприятия, информационные кампании, вовлечение общественности», — подчеркнул специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

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Площадь лесных пожаров в Бурятии превысила 24 тысячи га

Он предложил провести проверку работы пожарных служб, чтобы определить уровень оснащённости современным оборудованием и техникой. Важно также оценить уровень развития инфраструктуры и наличие спутниковых систем мониторинга. Кроме того, необходимо проверить наличие координационных центров и оперативных штабов.

По словам эксперта, проблемы с пожарами возникают в любых регионах, однако их быстрая ликвидация зависит от уровня координации, умения управлять ситуацией и соблюдения стандартов и протоколов действий. Он также отметил важность системы дистанционного мониторинга.

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Напомним, ранее глава МЧС озвучил тревожную статистику лесных пожаров. Александр Куренков подчеркнул, что в 2025 году около двух миллионов гектаров леса уничтожил огонь. Это в 2,5 раза больше, чем было зафиксировано за тот же промежуток времени в прошлом году.

Борис Эльфанд
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