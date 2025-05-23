«Когда загорелось — поздно думать»: Эксперт объяснил, как предотвратить ежегодные лесные пожары
Эксперт Рыбальченко: В России нужны госпрограммы по борьбе с лесными пожарами
Лесной пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Государство может предпринять меры по противопожарной профилактике, разработать комплексные программы. У каждого руководителя городской организации должна быть подготовлена запасная стратегия на случай возникновения пожара, рассказал эксперт по государственному управлению экологией Илья Рыбальченко.
«Когда загорелось — поздно думать, должны быть конкретные планы. Нужны мероприятия, информационные кампании, вовлечение общественности», — подчеркнул специалист в эфире радио «Комсомольская правда».
Он предложил провести проверку работы пожарных служб, чтобы определить уровень оснащённости современным оборудованием и техникой. Важно также оценить уровень развития инфраструктуры и наличие спутниковых систем мониторинга. Кроме того, необходимо проверить наличие координационных центров и оперативных штабов.
По словам эксперта, проблемы с пожарами возникают в любых регионах, однако их быстрая ликвидация зависит от уровня координации, умения управлять ситуацией и соблюдения стандартов и протоколов действий. Он также отметил важность системы дистанционного мониторинга.
Напомним, ранее глава МЧС озвучил тревожную статистику лесных пожаров. Александр Куренков подчеркнул, что в 2025 году около двух миллионов гектаров леса уничтожил огонь. Это в 2,5 раза больше, чем было зафиксировано за тот же промежуток времени в прошлом году.