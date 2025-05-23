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Регион
23 мая, 08:43

«С Трампом сложно»: Политолог высказался о потеплении в отношениях России и США

Политолог Евстафьев: Отношения РФ и США налаживаются, но с Трампом сложно

Дональд Трамп. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дональд Трамп. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Отношения между Россией и США начали налаживаться после прихода к власти Дональда Трампа, однако с действующим американским лидером взаимодействовать довольно сложно, полагает политолог Дмитрий Евстафьев. Он напомнил, что когда-то и у СССР были торговые отношения с гитлеровской Германией.

«Кто был главным партнёром Советского Союза, торговым, 21 июня 41-го года? Германия. Кто был главным торговым партнёром Германии, 21 июня 41-го года? Советский Союз», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Разговор с Путиным открыл перед Трампом два пути по Украине
Разговор с Путиным открыл перед Трампом два пути по Украине

Напомним, 19 мая президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа политиков длилась более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление президента России по итогам разговора с американским коллегой. В частности, глава Белого дома оценил стремление РФ к мирному решению украинского конфликта.

Борис Эльфанд
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