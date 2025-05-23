«С Трампом сложно»: Политолог высказался о потеплении в отношениях России и США
Политолог Евстафьев: Отношения РФ и США налаживаются, но с Трампом сложно
Дональд Трамп. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Отношения между Россией и США начали налаживаться после прихода к власти Дональда Трампа, однако с действующим американским лидером взаимодействовать довольно сложно, полагает политолог Дмитрий Евстафьев. Он напомнил, что когда-то и у СССР были торговые отношения с гитлеровской Германией.
«Кто был главным партнёром Советского Союза, торговым, 21 июня 41-го года? Германия. Кто был главным торговым партнёром Германии, 21 июня 41-го года? Советский Союз», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.
Напомним, 19 мая президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа политиков длилась более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление президента России по итогам разговора с американским коллегой. В частности, глава Белого дома оценил стремление РФ к мирному решению украинского конфликта.