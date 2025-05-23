«С Трампом сложно»: Политолог высказался о потеплении в отношениях России и США

Отношения между Россией и США начали налаживаться после прихода к власти Дональда Трампа, однако с действующим американским лидером взаимодействовать довольно сложно, полагает политолог Дмитрий Евстафьев. Он напомнил, что когда-то и у СССР были торговые отношения с гитлеровской Германией.