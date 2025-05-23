Во время встречи в Стамбуле 16 мая российские переговорщики напоминали воспитателей, а их украинские визави «детей на понтах». Депутат Верховной Рады Анна Скороход жёстко раскритиковала посланников Незалежной в интервью журналисту Александру Шелесту*.

«Дети приехали все модные, на понтах, все красиво выходили, все красиво заходили, а потом все по очереди выходили с переговоров и о чём-то советовались. Всё-таки должна была быть подготовлена профессиональная группа дипломатов, которая бы вела эти переговоры», — объяснила нардеп.

Парламентарий считает, что, если бы украинские власти отказались от «закидонов и понтов» во время обсуждения деталей встречи, Россия могла бы прислать в Турцию переговорщиков более высокого эшелона. По её убеждению, переговоры были похожи на встречу детей с воспитателями.