«Дети на понтах»: В Раде в ярости на переговорщиков Украины из-за выходки в Стамбуле
Нардеп Скороход сравнила с «детьми на понтах» переговорщиков Киева в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле 16 мая. Фото © Telegram / МИД России
Во время встречи в Стамбуле 16 мая российские переговорщики напоминали воспитателей, а их украинские визави «детей на понтах». Депутат Верховной Рады Анна Скороход жёстко раскритиковала посланников Незалежной в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Дети приехали все модные, на понтах, все красиво выходили, все красиво заходили, а потом все по очереди выходили с переговоров и о чём-то советовались. Всё-таки должна была быть подготовлена профессиональная группа дипломатов, которая бы вела эти переговоры», — объяснила нардеп.
Парламентарий считает, что, если бы украинские власти отказались от «закидонов и понтов» во время обсуждения деталей встречи, Россия могла бы прислать в Турцию переговорщиков более высокого эшелона. По её убеждению, переговоры были похожи на встречу детей с воспитателями.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о главном итоге – договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также переговорщики согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.