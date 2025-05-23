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Регион
23 мая, 08:27

«‎Дети на понтах»: В Раде в ярости на переговорщиков Украины из-за выходки в Стамбуле

Нардеп Скороход сравнила с «‎детьми на понтах» переговорщиков Киева в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле 16 мая. Фото © Telegram / МИД России

Переговоры в Стамбуле 16 мая. Фото © Telegram / МИД России

Во время встречи в Стамбуле 16 мая российские переговорщики напоминали воспитателей, а их украинские визави «детей на понтах». Депутат Верховной Рады Анна Скороход жёстко раскритиковала посланников Незалежной в интервью журналисту Александру Шелесту*.

«Дети приехали все модные, на понтах, все красиво выходили, все красиво заходили, а потом все по очереди выходили с переговоров и о чём-то советовались. Всё-таки должна была быть подготовлена профессиональная группа дипломатов, которая бы вела эти переговоры», — объяснила нардеп.

Парламентарий считает, что, если бы украинские власти отказались от «закидонов и понтов» во время обсуждения деталей встречи, Россия могла бы прислать в Турцию переговорщиков более высокого эшелона. По её убеждению, переговоры были похожи на встречу детей с воспитателями.

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о главном итоге – договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также переговорщики согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Андрей Бражников
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