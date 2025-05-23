Новый президент Румынии Никушор Дан находится под давлением Запада, уверен политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев. Тем не менее, по его словам, определённые причины вынудили политика отказаться от отправления войск на Украину.

Избранный глава государства вынужден балансировать из-за внутренних и внешнеполитических вызовов. Как и в большинстве европейских стран, в Румынии наблюдается кризис демократии, который привёл к отмене результатов предыдущего первого тура президентских выборов и запрету на участие в новых выборах правому кандидату Кэлину Джорджеску. Одной из основных причин этого стала необоснованная интерпретация российского вмешательства в президентскую кампанию, напомнил собеседник РИА «ФедералПресс».

Он подчеркнул, что в таких условиях заявление Дана о нежелании участвовать в «миротворческой миссии» на Украине является попыткой перехватить инициативу у главных оппонентов справа, использующих тему приоритета национальных интересов над международными.

В то же время готовность президента Румынии продолжать поддержку Незалежной свидетельствует о соблюдении общей стратегии НАТО. Двойственный подход характерен для многих политиков Восточной Европы, которые вынуждены лавировать между интересами Брюсселя, Вашингтона, Москвы и внутренним давлением.

«Несмотря на поляризацию внутри Румынии, она продолжает находиться в орбите коллективного запада. Отказ от отправки войск на Украину вызван сложившийся конъюнктурой. Однако это решение может трансформироваться исходя из изменений во внутриполитическом поле или давления одной из центров силы», — заключил эксперт.