В ВКС России назвали свою версию крушения Ми-8 и направили комиссию на место гибели пилотов
Московский военный округ подтвердил, что Ми-8 упал под Орлом из-за неисправности
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В пресс-службе Московского военного округа сообщили, что причиной крушения вертолёта Ми-8 при выполнении планового полета в Орловской области стала неисправность. Там подтвердил гибель экипажа.
«Вертолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность», — говорится в пресс-релизе оперативно-стратегического территориального объединения Вооружённых Си РФ.
На место падения вертолёта Ми-8 уже вылетела комиссия ВКС России, которая должна будет разобраться в точных причинах трагедии.
Очевидцы про крушение Ми-8. Видео © SHOT
Напомним, сегодня днём в Урицком районе Орловской области разбился вертолёт Ми-8. В результате погибли пилот и бортмеханик. Вертолёт упал на территории заброшенного химического предприятия на окраине посёлка Нарышкино. Экипаж смог увести винтокрылую машину в сторону от жилых домов. Предварительной причиной ЧП назвали отказ двигателя.