В ВКС России назвали свою версию крушения Ми-8 и направили комиссию на место гибели пилотов

В пресс-службе Московского военного округа сообщили, что причиной крушения вертолёта Ми-8 при выполнении планового полета в Орловской области стала неисправность. Там подтвердил гибель экипажа.

«Вертолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность», — говорится в пресс-релизе оперативно-стратегического территориального объединения Вооружённых Си РФ.

На место падения вертолёта Ми-8 уже вылетела комиссия ВКС России, которая должна будет разобраться в точных причинах трагедии.