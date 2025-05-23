В ход шли HIMARS: Хинштейн озвучил последствия чудовищного ракетного удара ВСУ по Льгову

В городе Льгове в Курской области в результате массированной атаки со стороны украинской армии было повреждено 64 частных дома, 28 квартир, а также автомойка и два магазина. Об этом в своём Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Специалисты проводят замеры выбитых окон. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Во Льгове полным ходом идёт восстановление объектов, повреждённых в результате вчерашней атаки. Специалисты завершили подомовой обход, сейчас проводятся замеры выбитых окон, чтобы в самые кратчайшие сроки установить новые стеклопакеты», — написал он.