В ход шли HIMARS: Хинштейн озвучил последствия чудовищного ракетного удара ВСУ по Льгову
Хинштейн: Во Льгове при ударе ВСУ повреждены 64 дома, автомойка и два магазина
В городе Льгове в Курской области в результате массированной атаки со стороны украинской армии было повреждено 64 частных дома, 28 квартир, а также автомойка и два магазина. Об этом в своём Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Специалисты проводят замеры выбитых окон. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Во Льгове полным ходом идёт восстановление объектов, повреждённых в результате вчерашней атаки. Специалисты завершили подомовой обход, сейчас проводятся замеры выбитых окон, чтобы в самые кратчайшие сроки установить новые стеклопакеты», — написал он.
Хинштейн также заявил, что всем жителям Льгова оказана необходимая помощь и пообещал гражданам, что «никто не останется со своей бедой один на один».
Напомним, что 22 мая ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу Льгову Курской области. Атака из HIMARS была произведена по трассе Курск — Рыльск, являющейся въездом в город. В результате пострадали 16 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
Обложка © Telegram / Александр Хинштейн