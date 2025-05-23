Губернатор Орловской области: Экипаж разбившегося Ми-8 пожертвовал собой

Жертв и разрушений на земле в результате авиакатастрофы с вертолётом Ми-8 в Орловской области удалось избежать героизму экипажа. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил в своём Telegram-канале, что пилоты, рискуя собственной жизнью, увели падающую машину от жилых построек.

«Это случилось в безлюдной местности на расстоянии 1,5 км от посёлка Нарышкино. Экипаж ценой собственных жизней увёл падающий вертолёт от жилых домов. Их героизм не будет забыт», — написал он.