Губернатор Орловской области: Экипаж разбившегося Ми-8 пожертвовал собой
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Жертв и разрушений на земле в результате авиакатастрофы с вертолётом Ми-8 в Орловской области удалось избежать героизму экипажа. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил в своём Telegram-канале, что пилоты, рискуя собственной жизнью, увели падающую машину от жилых построек.
«Это случилось в безлюдной местности на расстоянии 1,5 км от посёлка Нарышкино. Экипаж ценой собственных жизней увёл падающий вертолёт от жилых домов. Их героизм не будет забыт», — написал он.
На месте крушения работают спасательные службы, проводятся необходимые проверки и оценка ущерба. Оперативный штаб координирует действия по ликвидации последствий. Клычков отметил, что угрозы для населения нет, и ситуация находится под контролем. Глава региона выразил благодарность сотрудникам оперативных служб и Министерству обороны за оперативную и скоординированную реакцию на происшествие.
Напомним, в Орловской области произошло крушение вертолёта Ми-8, трагически оборвавшее жизни пилота и бортмеханика. Инцидент произошёл в Урицком районе, где воздушное судно упало на территорию недействующего химзавода, расположенного на окраине посёлка Нарышкино. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя. Подчёркивается, что благодаря действиям экипажа удалось предотвратить более серьёзные последствия, отведя вертолет от жилых зон.