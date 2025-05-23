На Западе выступили с важным предупреждением о РФ и Украине
Фази предрёк незавидную судьбу странам, которых призывают отвернуться от России
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Журналист Томас Фази высказал опасение в социальной сети X о том, что государства, поставленные перед необходимостью выбора между ориентацией на Запад или на Россию, рискуют стать ареной противостояния.
Он подчеркнул, что украинский опыт наглядно демонстрирует: требование ЕС/НАТО определиться с выбором фактически означает превращение страны в поле битвы. Фази считает, что подобное давление в настоящее время оказывается на Сербию.
Так, например, ранее Life.ru рассказывал, как глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с призывом к лидерам стран, стремящихся вступить в Евросоюз, а также к главам уже входящих в его состав государств, воздержаться от поездок в Москву. В ответ на это президент Сербии, Александр Вучич, заявил, что ранее дал обещание российскому лидеру Владимиру Путину присутствовать на праздновании Дня Победы в Москве и сдержал его. Он заявил, что не намерен «прятаться под стол» от вопросов про поездку в Москву.