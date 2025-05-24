«Не с клоунами»: На Украине раскрыли отношение Трампа к Зеленскому
Дубинский: Трамп раздражён Зеленским и не одобрит его кандидатуру
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что президент США Дональд Трамп явно раздражён киевским главой Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Насмешки Трампа по поводу поездки Зеленского в ЮАР (и правда, зачем он туда поехал?) снова подтвердили, что между ними нет никакого потепления в отношениях», — написал Дубинский.
Он добавил, что для Трампа Зеленский остаётся раздражающим фактором. По мнению депутата, такое негативное восприятие упрощает компромиссы с Россией и принуждает Украину к миру через личность Зеленского: «Я веду переговоры с президентами, а не с клоунами».
Дубинский также отметил, что речь не идёт о согласовании кандидатуры Зеленского на второй срок, даже несмотря на ресурсные сделки.
Напомним, Трамп в разговоре с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой спросил «какого чёрта» Владимир Зеленский делал в ЮАР. Кроме того, в ходе встречи американский лидер заманил гостя в «засаду», как Зеленского.