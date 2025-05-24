«Не с клоунами»: На Украине раскрыли отношение Трампа к Зеленскому

Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что президент США Дональд Трамп явно раздражён киевским главой Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Насмешки Трампа по поводу поездки Зеленского в ЮАР (и правда, зачем он туда поехал?) снова подтвердили, что между ними нет никакого потепления в отношениях», — написал Дубинский.

Он добавил, что для Трампа Зеленский остаётся раздражающим фактором. По мнению депутата, такое негативное восприятие упрощает компромиссы с Россией и принуждает Украину к миру через личность Зеленского: «Я веду переговоры с президентами, а не с клоунами».