Общие напитки: Эксперт развенчала миф об украинском происхождении горилки

Крепкий алкоголь – это давнее изобретение человечества, а горилка вовсе не является уникальным украинским продуктом. По словам профессора МГУ, эксперта по фольклору Ирины Карабулатовой, употребление таких напитков началось ещё в древние времена.

Человеческая цивилизация давно обнаружила воздействие алкоголя на человека. Достаточно вспомнить сому, суру, сакральный напиток амриту – а о ней спорят до сих пор, чачу и так далее. Ирина Карабулатова Доктор филологических наук, профессор МГУ, эксперт по фольклору

Эксперт привела в пример археологические находки, свидетельствующие о том, что самогонные напитки существовали в разных уголках мира тысячи лет назад. Так, в Китае был найден кувшин с рисовым алкоголем, возраст которого превышает восемь тысяч лет, а в Древнем Вавилоне варили самогон более пяти тысяч лет назад. Древние индийцы также имели свой аналог горилки.

По мнению профессора, названия народных алкогольных напитков зачастую отражали отношение народа к самому процессу изготовления или основным свойствам продукта.

«В названиях зачастую отражено отношение народа к этому виду алкоголя: самогон – сами гоним (о процессе), горилка – то, что горит (высокое содержание спирта определялось тем, что люди поджигали самогон, и он должен хорошо гореть), водка – то, что подобно воде (качество прозрачности, отсутствие сильных запахов, отсутствие сивушных масел в алкоголе). Не случайно позже возникло якобы высказывание князя Владимира со ссылкой на известный памятник древнерусской истории «Повесть временных лет», относящийся к 11 веку н.э.: «Руси есть веселие – есть пити, не можем без того бытии». Однако эти слова не соответствуют реалиям тех лет, потому что пьянство стало распространяться на Руси с «подарка» аквавиты, которую привезли генуэзцы в 1386 году к престолу Дмитрия Донского. И позже началось методичное спаивание русского народа», – пояснила Карабулатова.

Она отметила, что до появления крепких алкогольных напитков славяне употребляли более лёгкие продукты, такие как ставленый мёд, берёзовый сок и виноградное вино.

«И это были общие напитки как для русских, так и для украинцев; то есть горилка не является украинским изобретением», – резюмировала эксперт.