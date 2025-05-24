«Таков мой менталитет»: Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, которая позволила ему пробиться в финал престижного соревнования в Гамбурге. 17-я ракетка мира признался, что предпочитает сложные вызовы и никогда не ищет лёгких путей.

«Я не ищу лёгких путей, понимаете. Когда у меня есть шансы выступить хорошо, я этого не делаю. А потом прямо перед «Ролан Гаррос»… В общем, сейчас у меня нет времени готовиться к «Ролан Гаррос». Таков мой менталитет», — сказал спортсмен.

В решающем матче турнира российскому спортсмену предстоит встретиться с итальянцем Флавио Коболли.