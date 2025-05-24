«Таков мой менталитет»: Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в Гамбурге
После выхода в финал турнира в Гамбурге Рублёв заявил, что не ищет лёгких путей
Андрей Рублёв в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против Феликса Оже-Альяссима. Обложка © ТАСС / dpa / Daniel Bockwoldt
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, которая позволила ему пробиться в финал престижного соревнования в Гамбурге. 17-я ракетка мира признался, что предпочитает сложные вызовы и никогда не ищет лёгких путей.
«Я не ищу лёгких путей, понимаете. Когда у меня есть шансы выступить хорошо, я этого не делаю. А потом прямо перед «Ролан Гаррос»… В общем, сейчас у меня нет времени готовиться к «Ролан Гаррос». Таков мой менталитет», — сказал спортсмен.
В решающем матче турнира российскому спортсмену предстоит встретиться с итальянцем Флавио Коболли.
Напомним, что в январе текущего года Андрей Рублёв рассказал о проблемах психического характера. Он откровенно признался, что использовал антидепрессанты для борьбы с внутренними переживаниями. Однако его состояние значительно улучшилось. Спортсмен принял решение прекратить использование медикаментов и начал работу с психологом.