Россияне рассказали, что делает их счастливыми

Для большинства жителей страны ключевым фактором счастья является достойный заработок – 76% россиян отметили его как главный источник радости. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные опроса, проведённого порталом «Работа.ру».

На втором месте по значимости оказались хорошие условия жизни (73%), а крепкая семья приносит радость 58% участникам опроса. Не обошлось и без упоминания любимой работы, которая вдохновляет 54% респондентов. Увлечения и хобби также не остались в стороне – они делают счастливыми 53% опрошенных. Хороший партнёр по жизни стал источником счастья для 44% россиян, а дети радуют 41%. Что касается дружбы, то преданные друзья создают атмосферу поддержки для 31% участников опроса, а хорошая погода поднимает настроение 30% россиян.

При этом 14% опрошенных оценили своё счастье на минимальном уровне – 1 из 5, а каждый десятый россиянин поставил себе максимальную оценку – 5.

Любопытно, что в Москве на первом месте по значимости стоит достойный заработок и хорошие условия жизни (по 72%), а крепкая семья занимает третье место (60%). В Санкт-Петербурге респонденты также выделили достойный заработок и условия жизни (по 71%), но наравне с ними отметили хобби и любимую работу (по 54%). Екатеринбуржцы же больше ценят хорошие условия жизни (81%), за которыми следуют достойный заработок и хобби (по 69%).

А вот нижегородцы счастливы не только благодаря хорошим условиям жизни (90%) и достойному заработку (81%), но и наличию свободного времени, которое радует 55% опрошенных.