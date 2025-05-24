На Западе забили тревогу на фоне активного сближения азиатской страны с Россией

Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Москву и другие дипломатические инициативы вызывают опасения на Западе. США и другие страны опасаются, что Куала-Лумпур, стремясь к диверсификации торговли и противодействию США, слишком сильно сближается с Россией и Китаем. Об этом пишет South China Morning Post.

«Его (Анвара Ибрагима. — Прим. Life.ru) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией», — говорится в материале.

В статье подчёркивается, что визит премьер-министра Малайзии в Москву состоялся в непростое время, когда страна пытается найти баланс в условиях обостряющейся международной конкуренции и нестабильности в мировой торговле. Также в материале издания напомнили, что Россия являлась одним из главных инициаторов вступления Малайзии в БРИКС.