На Западе забили тревогу на фоне активного сближения азиатской страны с Россией
SCMP: На Западе бьют тревогу из-за сближения Малайзии с Россией и Китаем
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Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Москву и другие дипломатические инициативы вызывают опасения на Западе. США и другие страны опасаются, что Куала-Лумпур, стремясь к диверсификации торговли и противодействию США, слишком сильно сближается с Россией и Китаем. Об этом пишет South China Morning Post.
«Его (Анвара Ибрагима. — Прим. Life.ru) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией», — говорится в материале.
В статье подчёркивается, что визит премьер-министра Малайзии в Москву состоялся в непростое время, когда страна пытается найти баланс в условиях обостряющейся международной конкуренции и нестабильности в мировой торговле. Также в материале издания напомнили, что Россия являлась одним из главных инициаторов вступления Малайзии в БРИКС.
Ранее сообщалось, что Россию и Малайзию свяжут прямые авиарейсы. Об открытии прямого авиасообщения между двумя странами сообщил президент РФ Владимир Путин. Это позволит укрепить деловые и гуманитарные связи между Москвой и Куала-Лумпуром. Данное заявление было сделано после визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в РФ 14 мая.