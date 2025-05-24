Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство легендарного Григоровича
Многомиллионное наследство Юрия Григоровича достанется его племяннику
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Легендарный балетмейстер Юрий Григорович завещал своему племяннику Николаю, сыну своей сестры, внушительное состояние, включая роскошную квартиру в самом сердце столицы. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.
Квартира Юрия Григоровича в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT
По данным источников, апартаменты стоимостью около 200 миллионов рублей расположены в историческом особняке на Сретенском бульваре. Этот дом, построенный в начале XX века для страхового общества «Россия», некогда был коммунальным, но его специально расселили, чтобы предоставить жильё выдающемуся хореографу.
Квартира площадью 177 квадратных метров имеет высокие потолки, достигающие почти четырёх метров. У Григоровича, чья супруга скончалась в 2008 году, не было детей, поэтому всё его состояние, включая эту уникальную недвижимость, перейдёт племяннику Николаю.
Напомним, о смерти Григоровича стало известно 19 мая. Мэтр скончался на 99-м году жизни из-за осложнений на фоне двусторонней пневмонии. Григорович был главным балетмейстером Большого театра с 1964 по 1995 годы и удостоился за свой труд множества наград.