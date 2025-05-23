В Большом театре началось прощание с легендарным балетмейстером Григоровичем

Венок от президента РФ Владимира Путина привезли на церемонию прощания с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем, которое началось в историческом здании Большого театра.

Венок от российского лидера украшен лентами в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации». В зале уже собрались коллеги и ученики балетмейстера.