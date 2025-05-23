В Большом театре началось прощание с легендарным балетмейстером Григоровичем
Обложка © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России
Венок от президента РФ Владимира Путина привезли на церемонию прощания с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем, которое началось в историческом здании Большого театра.
Венок от российского лидера украшен лентами в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации». В зале уже собрались коллеги и ученики балетмейстера.
Напомним, о смерти легендарного советского и российского деятеля балета Юрия Григоровича стало известно вчера. Хореограф умер на 99 году жизни из-за осложнений на фоне двусторонней пневмонии. С 1964 по 1995 годы он был бессменным главным балетмейстером Большого театра и завоевал множество наград, включая Кавалера ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Позднее стало известно, что Григоровича кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище.