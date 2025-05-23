Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 07:24

В Большом театре началось прощание с легендарным балетмейстером Григоровичем

Обложка © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России

Обложка © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России

Венок от президента РФ Владимира Путина привезли на церемонию прощания с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем, которое началось в историческом здании Большого театра.

Венок от российского лидера украшен лентами в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации». В зале уже собрались коллеги и ученики балетмейстера.

Напомним, о смерти легендарного советского и российского деятеля балета Юрия Григоровича стало известно вчера. Хореограф умер на 99 году жизни из-за осложнений на фоне двусторонней пневмонии. С 1964 по 1995 годы он был бессменным главным балетмейстером Большого театра и завоевал множество наград, включая Кавалера ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Позднее стало известно, что Григоровича кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище.

Названы место и время прощания с экс-солистом Большого театра Владимировым
Названы место и время прощания с экс-солистом Большого театра Владимировым
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Юрий Григорович
  • Большой театр
  • Утраты
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar