Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предвидит «бурную реакцию» со стороны политиков ЕС, которые, по его словам, промолчали после массированных ударов ВСУ по гражданским объектам в России, но теперь будут громко заявлять о непропорциональном использовании Россией силы.

«После массированных налётов БПЛА на нашу страну и её столицу в преддверии Дня Победы в целях запугивания иностранных гостей – могильная тишина в европейских центрах. Педикулёзные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия», — сообщил Медведев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что теперь официальные лица, которых Медведев назвал «сальными хряками», «поднимут дикий визг» в столицах Франции, Германии и Великобритании, ссылаясь на якобы непропорциональное применение силы, настаивая на незамедлительном 30-дневном перемирии и призывая к ужесточению санкционного давления на Россию.