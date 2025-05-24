Медведев после ударов по Киеву ждёт «дикий визг» «сальных хряков» на смену «могильной тишине»
Медведев опроверг обвинения в адрес РФ о «непропорциональном использовании силы»
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предвидит «бурную реакцию» со стороны политиков ЕС, которые, по его словам, промолчали после массированных ударов ВСУ по гражданским объектам в России, но теперь будут громко заявлять о непропорциональном использовании Россией силы.
«После массированных налётов БПЛА на нашу страну и её столицу в преддверии Дня Победы в целях запугивания иностранных гостей – могильная тишина в европейских центрах. Педикулёзные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия», — сообщил Медведев в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что теперь официальные лица, которых Медведев назвал «сальными хряками», «поднимут дикий визг» в столицах Франции, Германии и Великобритании, ссылаясь на якобы непропорциональное применение силы, настаивая на незамедлительном 30-дневном перемирии и призывая к ужесточению санкционного давления на Россию.
«Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своём грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнём, сжигая все источники застарелого педикулёза!», — заявил зампред Совбеза.
Напомним, в ночь на 24 мая украинская столица столкнулась с одной из самых масштабных атак с начала конфликта. Удар был нанесён с использованием дронов-камикадзе «Герань» в сочетании с баллистическими ракетами. Официального подтверждения пока нет. Предварительно, был поражён завод «Антонов».