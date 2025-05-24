Ёмкость с кислотой повреждена на заводе в Новомосковске после атаки БПЛА
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На одном из предприятий Новомосковска Тульской области, подвергшегося утром атаке украинских беспилотников, была повреждена ёмкость с кислотой, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В ходе работы оперативных служб на предприятии Новомосковска, которое сегодня ранним утром подверглось атаке беспилотника, были обнаружены повреждения емкости с кислотой», — написал он в телеграм-канале.
Он отметил, что оперативные службы, проводившие работы на месте, установили отсутствие превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе по результатам проведённых проб.
Напомним, российские силы противовоздушной обороны в ночь и утро 24 мая успешно нейтрализовали 94 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Основная их часть была ликвидирована в Белгородской области. Над Тульской областью уничтожили один дрон. После атаки на Тульскую область повреждения получил газопровод, три человека пострадали.