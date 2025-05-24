Ёмкость с кислотой повреждена на заводе в Новомосковске после атаки БПЛА

На одном из предприятий Новомосковска Тульской области, подвергшегося утром атаке украинских беспилотников, была повреждена ёмкость с кислотой, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В ходе работы оперативных служб на предприятии Новомосковска, которое сегодня ранним утром подверглось атаке беспилотника, были обнаружены повреждения емкости с кислотой», — написал он в телеграм-канале.